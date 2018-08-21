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تعرف على شرط "هازارد" الوحيد للبقاء مع تشيلسي

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هازارد
هازارد

المصريون ووكالات

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بعدما ارتبط اسمه كثيراً بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي عرض على نجمه إدين هازارد تمديد عقده مع "البلوز"، فيما وضع النجم البلجيكي شرطاً لمواصلة رحلته الكروية مع تشيلسي.
أشار موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن تشيلسي يعتزم تحصين نجم الفريق الأول إدين هازارد، بعقد طويل الأمد من أجل سد الطريق عن من ريال مدريد ، الذي حاول الحصول على خدمات النجم البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية، لسد فراغ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.
وأوضح الموقع البريطاني، أن "البلوز" عرض على إدين هازارد (27 عاماً)، تمديد عقده لمدة خمس سنوات، مع راتب أسبوعي يصل إلى 300.000 جنيه استرليني في الأسبوع، من أجل اقناعه بالبقاء مع الفريق اللندني، وعدم الرحيل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.
وأكد موقع "ديلي ستار"، أن هازارد قد يُمدد عقده مع تشيلسي في حال نجح الفريق في العودة إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأضاف أن الفوز بالكأس "ذات الأذنين" من أهم أهداف النجم البلجيكي مع "البلوز"، وأردف أن هازارد يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا في أقرب وقت ممكن.
وفي نفس السياق، ذكر موقع صحيفة "ذا صن" أن عقد هازارد مع تشيلسي يمتد حتى صيف سنة 2020، وأضاف الموقع البريطاني أن حتى في حال توقيع النجم البلجيكي لعقد جديد مع "البلوز"، فإن ذلك لا يضمن بقاء هازارد مع الفريق الإنجليزي.
الجدير ذكره أن، عدة تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن إدين هازارد، يقتحم أجندة فريقي برشلونة وريال مدريد، لاسيما بعد أداء هازارد القوي مع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا الأخير، فيما تبلغ حاليا قيمة هازارد المالية تقريباً 120 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

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