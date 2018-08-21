» بالفيديو.. رهان جديد بين رضا عبد العال وإبراهيم فايق

21 أغسطس 2018 - 11:43 م

أبدى رضا عبد العال، محلل قناة بيراميدز، ولاعب الزمالك والأهلي السابق، رأيه في مهاجمي النادي الأهلي هذا الموسم؛ وذلك خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ووادي الداجلة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال عبد العال في حديثه مع إبراهيم فايق، مقدم الاستوديو التحليلي، إن غير مقتنع بإمكانيات المغربي وليد أزارو، موضحًا أنه يتألق ويحرز الأهداف بسبب وجوده ضمن صفوف فريق الأهلي.



وأوضح المحلل المعروف بأراءه المثيرة للجدل، أن صلاح محسن، مهاجم الأهلي، لو حصل على نفس فرص مشاركة وليد أزارو بشكل مستمر في المباريات، سيتألق.

