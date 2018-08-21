» محافظ القليوبية: أنا زملكاوي وافتخر

كشف اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بانتمائه وعشقه لنادي الزمالك لكرة القدم منذ طفولته. جاء ذلك خلال زيارته لدار الأيتام البنين ببنها عندما دار حديثه بينه وبين احد نزلاء الدار والذي أكد للمحافظ انه تقدم لاختبارات النادي الأهلي واجتازها بنجاح، فطلب منه المحافظ إذا قدر له الانضمام للنادي الأهلي بان يكون حبه وتشجيعه لنادي الزمالك الذي ينتمي له المحافظ ، وحاول المحافظ استقطاب أبناء الدار في مداعبه منه، لتشجيعهم نادي الزمالك حيث انه شخصيا ينتمي للزمالك ويشجعه منذ طفولته.