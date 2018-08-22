قرار صادم من "التموين" لأصحاب المخابز والبقالين

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على مصيلحي
على مصيلحي

المصريون ـ متابعات

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أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء الثلاثاء، قرارًا وزاريًا جديدًا، يحمل رقم «156»، لسنة 2018، بشأن تواجد البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز والبقالين.
ونص القرار على أنه يحظر على البدالين التموينيين، والمخابز التموينية، الاحتفاظ بأي بطاقة تموينية بسبب أو بدون سبب بمحالهم، وأنه في حالة وجود أي بطاقة لدى المخبز أو البقالة، يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم «183» لسنة 2017، مع القرارات الوزارية المدنية لذلك مع توجيه إنذار نهائي للمنفذ، وفي حالة تكرار ذلك يتم سحب الترخيص نهائيًا.
كما نص القرار على أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التي تم ضبطها لدي البدال أو المخبز، بإلغاء البطاقة، وفي حالة تكرار ضبط البطاقة يسقط حق صاحب البطاقة المضبوطة أو أحد المستفدين بهما المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى حيث يتم إلغائها ئهائيًا، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
ومن المقرر تطبيق القرار، اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر المقبل.

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