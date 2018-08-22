النهاية تقترب .. محامي ترامب ينهار ويعترف بكل شيء

22 أغسطس 2018 - 07:49 ص

سلطت وكالة "رويترز" الضوء على الاعترافات المثيرة التي أدلى مايكل كوهين - المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي ترامب - حول طرق تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بموكله ، مؤكدة أنه اعترف "بصوت متهدج" بذنبه في اتهامات بالاحتيال الضريبي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية واختلاس أموال خلال مثوله أمام محكمة بنيويورك .



ورد المحامي البالغ من العمر 51 عاما بصوت متهدج على تساؤلات من القاضي وليام بولي.



وأقر كوهين بالذنب في خمسة اتهامات بالاحتيال الضريبي واتهام بتقديم بيانات كاذبة لمؤسسة مالية واتهام بالتسبب عمدا في مساهمة غير قانونية لشركة في حملة انتخابية واتهام بمساهمة تفوق الحد المسموح به في الحملات.



وبدأ المدعون الاتحاديون في نيويورك التحقيق مع كوهين بعد إحالة من المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 وفي تنسيق محتمل مع حملة ترامب الانتخابية.