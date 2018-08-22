  • الأربعاء 22 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

حل واحد لإنهاء أزمة الليرة التركية

ترامب

ضربة موجعة بنيران صديقة لـ"ترامب"

الرئيس السيسي

شاهد .. رسالة غارمة للرئيس

الفنان هانى حسن الأسمر

لهذا السبب رفض والدي احترافي الغناء

محمد صلاح

لحية "صلاح" تضعه في قائمة الأفضل عالميا

الجنس يزيد قوة الإيمان بالله

قرار بممارسة الجنس في الاماكن العامة يثير الجدل

لغز هبوط الدولار

تراجع أسعار الدولار في ثاني ايام عيد الأضحى

العقارات

بعد تراجع الذهب والعقارات .. استثمر أموالك في هذه المجالات

ترامب

النهاية تقترب .. محامي ترامب ينهار ويعترف بكل شيء

الطفلة وأبوها

3 صور مُبكية اجتاحت "فيس بوك" في أول أيام العيد

حالة طقس ثاني أيام عيد الأضحى

آخر الأخبار

طقس
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

شاهد .. طريق سهلة لعمل طواجن اللحمة

#

تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

#

مصرع وإصابة 16 في حادث مروع بالبحيرة

#

"الأرصاد" تحذر من درجات الحرارة أثناء العيد

الطقس

الأرصاد

السواحل الشمالية

يقدم موقع "المصريون"لقرائه الكرام بيان بحالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 اغسطس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.  

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط عاطل بحوزته 670 تذكرة هيروين
» مهاتير يلغي 3 مشروعات اقتصادية بتمويل صيني
» فنان شهير يثير الجدل بسبب الكلاب والحجاب على الشواطئ
» شاهد.. حصان يلعب كرة القدم
» الشرطة تقتحم الملعب للقبض علي لاعب
» 5 حلول للإبتعاد عن الطلاق
» شاهد.. لحظة انجراف خطيرة بباكستان
» بشرى للمواطنين بشأن السلع الغذائية
» 10 حلول لانهاء مشاكل بريدك الالكتروني
» الذهب يرتفع مجدداً ليسجل هذا الرقم
» طعن مزارع "بمطواه" بسبب الخلاف علي ري أرضه

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء