» الذهب يرتفع مجدداً ليسجل هذا الرقم

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الذهب

الأسواق

أسعار

السوق المحلية

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 596 جنيهًا في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:-

عيار 18: 513 جنيهات

عيار 21: 596 جنيها

عيار 24: 685 جنيها

الجنيه الذهب: 4792 جنيها

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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