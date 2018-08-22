لهذا السبب رفض والدي احترافي الغناء

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جيهان منصور

حسن الأسمر

هاني الأسمر

كشف  الفنان هانى حسن الأسمر عن أسباب رفض والده لاحترافه الغناء قائلا :" و الدي كان معترضا تماما على فكرة احترافه الغناء، لأنه واجه الكثير من الصعوبات والعوائق  فى حياته الفنية.

 وأضاف الفنان هانى  الأسمر فى حوار خاص مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج "الحياة أحلى"، المذاع عبر فضائية "الحياة "بأن إعادة توزيع بعض أغان لوالده الفنان الراحل حسن الأسمر.

وأكد على أنه سيتم طرح ألبومه الجديد فى فصل الشتاء المقبل ، معقبا والدي كان  لا يريد أن يرى ابنه يمر بنفس التجربة الصعبة التى مر بها.

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