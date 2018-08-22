» فنان شهير يثير الجدل بسبب الكلاب والحجاب على الشواطئ

22 أغسطس 2018 - 11:38 ص

اعترض الفنان اللبناني يوري مرقدي علي منع أحد الموظفين من دخول كلبه إلى أحد شواطئ السباحة لافتا إلى أن هذا قرار من رئيس البلدية بمنعالكلاب والمحجبات والسوريين النزول إلى شواطئ السباحة.

وقام "مرقدي" بنشر مقطع فيديو عاب فيه على البلدية هذا التصرف، ووضع جميع الفئات السابقة في خانة واحدة وأثار المقطع المصور جدل العنصرية في لبنان، إلى أن خرج مرقدي من جديد، وأوضح أن رئيس بلدية العقيبة تواصل معه، وأخبره بأن ذلك عار عن الصحة، وأن القرار يخص الكلاب فقط.

وأشار إلى أن موظف البلدية الذي أخبره بذلك ليس موظفا رسميا في البلدية، وإنما يعمل بشكل متطوع، وأن البلدية تبحث عنه لمعاقبته.

وأثارت الحادثة الجدل في لبنان بسبب ما قال عنه نشطاء ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنه محاولة لإثارة النعرات الدينية والطائفية في لبنان.

شاهد الفيديو..



