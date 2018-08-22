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تامر حسني ومحمد رمضان يحققان أعلى ارباح في العيد

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تامر حسني
تامر حسني

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الديزل

البدلة

تصدر فيلم "البدلة" الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، إيرادات أول أيام عيد الأضحى، وجاء في المركز الثاني فيلم "الديزل" الزي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان

وحقق فيلم "البدلة" إيرادات بلغت 3,126,789 جنيهًا  بينما حقق "الديزل"  3,080,187 جنيهًا .

أما فيلم "تراب الماس"، المأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، ويقوم ببطولته نخبة من الفنانين من بينهم آسر ياسين، ومنة شلبي، وإياد نصار، ومنة شلبي، حققق إيرادات وصلت لـ 1,315,890 جنيهًا .

في حين بلغت إيرادات فيلم "الكويسين"، 1,215,655 جنيهًا، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي، والفنان حسين فهمي، وبيومي فؤاد .

فيلم “بني آدم”، الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، حقق إيرادات في أول أيام العيد وصلت لـ 821,171 جنيهًا .

أما فيلم "سوق الجمعة"، للفنان عمرو عبد الجليل، حقق إيرادات 197,985 جنيهًا .

وأخيرا بلغت إيرادات فيلم "بكيا"، للفنان محمد رجب، والفنانة أيتن عامر إيرادات 184,777 جنيهًا .


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