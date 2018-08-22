مريض: السيسي عبر بنا من المرض إلى الصحة

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إكسترا نيوز

مستشفى الشرطة

وجه مواطن من داخل مستشفي الشرطة  رسالة لرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا له :" ربنا إدانا ريس عبر بينا من المرض إلى الصحة"، وأصبح الإنسان يشعر بقيمته كإنسان .

و أشار عدد من المرضى خلال تقريرا تليفزيونيا بثته قناة" إكسترا نيوز "  الفضائية، اليوم الأربعاء، عن مواصلة مستشفى الشرطة بالعجوزة، التابعة لوزارة الداخلية تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار، بأنهم تلقوا اتصالا هاتفيا بالقدوم إلى المستشفى لإجراء العملية الجراحية

وقال أحد الذين أجريت لهم عمليات جراحية: "قابلونا أحسن مقابلة"، مشيرا إلى أنهم وجدوا اهتماما كبيرا .

شاهد الفيديو ..


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