الحبس 18 شهراً لسيدة أهانت الإسلام

22 أغسطس 2018 - 01:41 م

قررت محكمة إندونيسية حبس سيدة بوذية 18 شهرا بسبب اهانتها الإسلام، في سومطرة.

وبدأت الواقعة باحتجاج السيدةالبوذية على ارتفاع صوت الأذان، وبناء عليه تمت ادانتها بتهمة ادانة الإسلام.

ووفقا لصحيفة فرانس اويست الفرنسية، أدان رئيس لجنة القضاة وايحيو بريستيو ميليانا (44 عاما) المتهمة بإهانة الإسلام الذى يعتنقه 88% من أكثر من 260 مليون إندونيسى .

ووقع حادث الاعتراض على صوت أذان المسجد فى عام 2016، وأعقبه احتجاجات لمسلمين ضد الجالية الصينية وعشرات المعابد البوذية فى مدينة تانجونج بالاى الساحلية فى سومطرة الشمالية .

واعتقلت السلطات 19 شخصا بسبب أعمال الشغب واتهموا وأدينوا بالسجن بين شهر وأربعة أشهر فى جرائم تتضمن سلب وتخريب ممتلكات وتحريض على العنف .