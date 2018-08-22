انخفاض معدل التحرش الجنسي في عيد الأضحى

22 أغسطس 2018 - 02:18 م

رصد المجلس القومي للمرأة حالات التحرش الجنسي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك والتي اثبتت عدم وجود أي حالة حتى الآن مما يثبت انخفاض ملحوظ في هذا الملف.

وأكدت الدكتورة نجلاء العادلى مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس أن حالات التحرش الجنسي شهدت انخفاضا ملحوظا خلال أول أيام عيد الأضحى ، حيث لم يرصد فريق عمل المكتب اية حالات تحرش خلال متابعتة الميدانية، مشيرة الى أن فريق عمل المكتب قام بالتغطية الميدانية لعدد من المناطق خلال الفترة الصباحية ، وهى حديقة الفسطاط ،وحديقة الازهر ،و الحديقة الدولية ، الى جانب بعض الاماكن خلال الفترة المسائية، وهى مناطق وسط البلد ،ومناطق التجمعات بالسينمات .

وأضافت الدكتورة نجلاء العادلى أن المكتب استقبل أيضا ثلاثة شكاوى عبر الواتس اب والخط الساخن ، تمثلت في شكاوى العنف ضد المرأة، وقضية الميراث، وتم إفادة الشاكيات بالمشورة القانونية اللازمة ، كما رصد المكتب خبر صحفي يفيد بقيام الشرطة النسائية بالقبض على 3 حالات تحرش بحديقة الحيوانات وتحرير محاضر لهم ، وتم التأكد من صحة الخبر وجارى الحصول على بيانات الحالات للتواصل معهم واستكمال الاجراءات الرسمية .

وشددت المشرفة العامة على مكتب الشكاوى على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية ، ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش .