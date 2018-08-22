  • الأربعاء 22 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:11 م
بحث متقدم
مأمون فندي: نعيش في عصر الانحطاط

صفقة القرن واغتيال السادات وجهان لعملة واحدة

صلاح

رقم مميز لـ"صلاح" في البريميرليج"

التحرش

انخفاض معدل التحرش الجنسي في عيد الأضحى

رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك و الأهلي السابق

شاهد.. عبد الواحد لرضا عبدالعال: انت بتاع فتة

مسجد في اوروبا

الحبس 18 شهراً لسيدة أهانت الإسلام

ثانى اكبر ناقلة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس

"حجي" يكشف مفاجأة صادمة عن قناة السويس

سطو مسلح على سيارة نقل أموال بالعاشر

القبض على 9 من سارقوا سيارة نقل أموال

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

حل واحد لإنهاء أزمة الليرة التركية

الأرصاد: طقس الأحد معتدل شمالا والعظمى بالقاهرة 29

بالفيديو.. خبر صادم للمصريين بشأن سخونة الطقس

محمد صلاح

لحية "صلاح" تضعه في قائمة الأفضل عالميا

رقم مميز لـ"صلاح" في البريميرليج"

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

لحية "صلاح" تضعه في قائمة الأفضل عالميا

#

تاريخ من الفرحة لـ"صلاح" أمام وست هام

#

تفاصيل مكالمة "الخطيب" مع "صلاح" بعد التتويج

#

«صلاح» يحطم الأرقام القياسية بـ«البريميرليج»

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

الدوريالانجليزي

دخل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي الموسم الجديد من الدوريالانجليزي الممتاز برقم مميز.

وقالت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى إحصائيات كرة القدم أنه منذ بداية الموسم الماضى ساهم محمد صلاح فى إحراز 44 هدفاً بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، حيث سجل 33 هدفاً وصنع 11 هدفاً آخر، أكثر بـ11 هدفاً عن أى لاعب آخر خلال الفترة نفسها .

وينافس محمد صلاح على الفوز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018 من جانب الاتحاد الاوروبى لكرة القدم "يويفا ".

الثلاثى محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش تواجد فى القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا، بعدما تم اختيارهم من جانب 80 مدرباً فى مختلف أندية أوروبا، بواقع 32 مدرباً للفرق التى شاركت فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا موسم 2017 – 2018، و48 مدرباً للفرق التى شاركت فى دور المجموعات بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج" بالموسم ذاته، بالإضافة إلى 55 صحفياً تم اختيارهم من جانب"اليويفا ".

وسيتم الإعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018 يوم 30 أغسطس الجارى بإمارة "موناكو" الفرنسية، على هامش سحب قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019 .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد للمواطنين: لا تخرجوا في هذا التوقيت
» ضبط تشكيل عصابى استولى على دراجة مزارع
» تامر حسني ومحمد رمضان يحققان أعلى ارباح في العيد
» ضبط عاطل بحوزته 670 تذكرة هيروين
» مهاتير يلغي 3 مشروعات اقتصادية بتمويل صيني
» فنان شهير يثير الجدل بسبب الكلاب والحجاب على الشواطئ
» شاهد.. حصان يلعب كرة القدم
» الشرطة تقتحم الملعب للقبض علي لاعب
» 5 حلول للإبتعاد عن الطلاق
» شاهد.. لحظة انجراف خطيرة بباكستان
» بشرى للمواطنين بشأن السلع الغذائية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء