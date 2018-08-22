» الأرصاد للمواطنين: لا تخرجوا في هذا التوقيت

22 أغسطس 2018 - 02:33 م

حذر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية،المواطنين من الخروج فترة الظهيرة من الساعة 12 إلى الساعة الثالثة .

ونصح "عبدالعال"، في مداخلة مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة " إكسترا نيوز "الفضائية، اليوم الأربعاء، من يخرجون في هذا الوقت بأن يكون لديهم "شمسية"، أو "كاب ".

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الجو على السواحل لطيف وجيد، مناشدا السائقين على الطرق السريعة أن يتوخوا الحذر؛ لأن بعض الأماكن بها شبورة مائية، كما نصح المواطنين الموجودين على السواحل، عدم التواجد في الفترة من 12 إلى 3 ظهرا في الشمس مباشرة، والبقاء أسفل "الشماسي ".