صفقة القرن واغتيال السادات وجهان لعملة واحدة

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الشعوب

السادات

مأمون فندي

صفقة القرن

جامعة جورج تاون

كشف الدكتور مأمون فندي أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، عن معلومات جديدة بشأن صفقة القرن لافتا إلى أن قبول قادة غير منتخبين باتخاذ قرار مصيري يخص شعوب غاضبة مسبقا.

وقال "فندي" في تغريدة له عبرحسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لعبة صفقة القرن هي ان يقبل قادة غير منتخبين باتخاذ قرار مصيري يخص شعوب غاضبة مسبقا. متى ما تمت الصفقة انقلبت هذه الشعوب بكل ما للقضية من مخزون غضب على قادتها. اغتيال السادات مثالا. وربنا يستر ويكفينا شر العبط !!!! ".


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