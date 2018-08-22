  • الأربعاء 22 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
طبيب "طفل مستشفى بسيون" يروي تفاصيل وفاته " ملحقتهوش"

«طفل مستشفى بسيون» بين ممرضة حاولت نجدته وطبيب ترك عملة

اعترافات ساقطة: "الحياة صعبة ومش بحب أزعل حد"

ضبط «ساقطة» تمارس الدعارة بنشر صورها على الانترنت

الدولار

روسيا توجه صفعة قاسية للدولار وتتخلي عنه في صفقات عسكرية

أوبر

«أوبر» ستدفع 1.9 مليون دولار بسبب التحرش الجنسي

كاهن يوزع حلوى على أطفال في العيد

بالفيديو.. كاهن يوزع حلوى على أطفال في العيد

الحج

«الصحة»: ارتفاع وفيات الحجاج المصريين لـ 34 حاجا

أشرف مروان

بالفيديو.. خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

مأمون فندي: نعيش في عصر الانحطاط

صفقة القرن واغتيال السادات وجهان لعملة واحدة

صلاح

رقم مميز لـ"صلاح" في البريميرليج"

التحرش

انخفاض معدل التحرش الجنسي في عيد الأضحى

بالفيديو.. كاهن يوزع حلوى على أطفال في العيد

آخر الأخبار

كاهن يوزع حلوى على أطفال في العيد
كاهن يوزع حلوى على أطفال في العيد

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اعتداء رجال دين كاثوليك جنسيا على أطفال

#

ضابط يعتدي على صحفية لإعدادها تحقيقًا عن «تهريب البضائع»

#

ضبط جميع المتهمين في حادث «أطفال المريوطية»

#

حقيقة تورط موظف بقصر العيني فى قضية "المريوطية"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر توزيع كاهن للحلوى على الأطفال في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ونشر صاحب حساب "محمد حسن" على "فيس بوك" صورا للكاهن وهو يوزع الحلوى على المسلمين بعد صلاة العيد مباشرة، وعلق على ذلك قائلا: "المكان مسجد الروضه الحي الثاني مدينة العبور جميل أوي أوي انك تخلص صلاة العيد وانت خارج تلاقي هذا القس الجميل و من معه بيوزعوا باكدج فيه لعب وبسكوت وشيكولاته علي المسلمين كبار وصغار. الجميل بقي ان المسجد ده كان معروف عنه ان أكثر مرتاديه من جماعة الإخوان عيد سعيد عليكم جميعا مسلمين ومسيحيين".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاطئ «شرم اللولى» بمرسى علم.. ثالث أفضل شاطئ في الشرق الأوسط
» «الصحة» تحيل طبيبين فى واقعة «طفل مستشفى بسيون» للتحقيق
» إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بالقليوبية
» «كلب» يوقع بعصابة مخدرات في القليوبية
» بالفيديو.. شرطي بريطاني يسجل مخالفة لزملائه
» الشرطة الإيطالية تبحث عن سائحين تجردا من ملابسهما في نافورة أثرية
» خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"
» بالفيديو.. مجهول يعرض ملابس مجانا للمحتاجين
» الأرصاد للمواطنين: لا تخرجوا في هذا التوقيت
» ضبط تشكيل عصابى استولى على دراجة مزارع
» تامر حسني ومحمد رمضان يحققان أعلى ارباح في العيد

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء