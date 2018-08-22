محميات البحرالأحمر تجري مسحا لإزالة كرات زيتية من الشواطئ

22 أغسطس 2018 - 04:53 م

أجرت لجنة من المحميات الطبيعية والفرع الإقليمي للجهاز بالبحر الأحمر ومركز مكافحة التلوث الزيتي بالغردقة، أعمال المسح الشاطئي غرب جزيرة الجفتون.

كان قد تلقى حسن فؤاد الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة عدة بلاغات من المقيمين بالشواطئ بمدينة الغردقة من وجود تسريبات بترولية بالشواطئ مما أدى إلى غضب المصطافين وتلاحظ وجود مواد بترولية عالقة على أجسام الأطفال الذين نزلوا فى الشواطئ

وتبين من المعاينة وجود كرات زيتية صغيرة وجرى إزالتها أولا بأول، وجاري استكمال أعمال المسح والرصد التأكد من عدم وجود أي تلوث زيتي آخر.