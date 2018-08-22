» «كلب» يوقع بعصابة مخدرات في القليوبية

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"كلب"

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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، من ضبط 3 أشخاص يستقلون توك توك، ويصطحبون كلب علي فمه كمامة ويتجولون في أحد شوارع الخانكة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الأقراص المخدرة والحشيش ومبلغ مالى وسلاح نارى، تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، تفيد أنه أثناء تفقده الحالة الأمنية، بدائرة المركز، تلاحظ للقوة سير مركبة توك توك بدون لوحات معدنية، وعند إقتراب القوات منهم حاولا الفرار وتم ضبطهم، وتم ضبط مركبة التوك توك ويستقلها كل من" السيد م "22 سنة، نجار مسلح و" حسن. ح " 15 سنة، سائق و" نادر. م" 16 سنة، سائق توك توك، وجمعيهم مقيمين دائرة المركز .

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على فرد خرطوش و450 قرصا من مخدر الأبتربل وقطعتين من الحشيش ومبلغ 960 جنيها، وتبين أن التوك توك قيادة وملك الثالث .

وبمواجهتم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة وأن الكلب ملك أحدهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .


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