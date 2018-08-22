ضبط «ساقطة» تمارس الدعارة بنشر صورها على الانترنت

22 أغسطس 2018 - 05:20 م

تمكنت مباحث الآداب بمديرية امن الإسماعيلية، من إلقاء القبض على "ساقطة" تقوم بممارسة الدعارة مع الرجال بمقابل مادى وذلك بعدما تقوم بعرض صور لها على شبكة الانترنت.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة الآداب بالمديرية برئاسة المقدم هشام محمد، رئيس مباحث الآداب، بقيام المدعوة "مها.ح.ج.ز" 42 عاما- ربة منزل مقيمة مدينة نصر – القاهرة بنشر الصور الخاصة بها عبر شبكة الأنترنت من خلال موقع " SAY HI " لممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل مبلغ مالي وقدره ( ثلاث آلاف جنية ) وأنها على موعد مع أحد ممارسي الدعارة بشقة بناحية الموقف الجديد – دائرة قسم ثالث بالإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط المذكورة أثناء تواجدها بالموقف الجديد بتفتيش الحقيبة خاصتها عثر بداخلها على ملابس داخلية حريمى، وهاتف المحمول.

وبمناقشتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرت بقيامها بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية، وتنشر ذلك عبر شبكة الانترنت من خلال الموقع المشار اليه.

تم التحفظ عليها والمضبوطات لحين عرضها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها.