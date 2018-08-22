» «الصحة» تحيل طبيبين فى واقعة «طفل مستشفى بسيون» للتحقيق

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الدكتور محمد شرشر - وكيل وزارة الصحة بالغربية
الدكتور محمد شرشر - وكيل وزارة الصحة بالغربية

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فيس بوك

طبيب

النيابة الادارية

صحة الغربية

أحال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، طبيبين فى قسمى الطوارئ والإستقبال والأطفال بمستشفى بسيون المركزى، للنيابة الإدراية للتحقيق معهما بشأن واقعة وصول طفل فاقدة للوعى وعدم اوجدهما فى أماكن عملهما.

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية"، انه قرر إحالة واقعة الى النيابة الإدراية، بعدما تبين تقرير اللجنة التى شكلها برئاسة الدكتور عبد القادر الكيلانى، وكيل المديرية، للتحقيق فى الواقعة، وتبين لها حال وصول الطفل لم يتواجد الطبيبين فى أماكن عملهما، ما دفع الطبيب المناوب بالحضانة للتدخل بعدما استدعاه أهلية الطفل، كما تبين للجنة ان الطفل وصل للمستشفى متوفي، ومصاب بتشنجات وفاقد للوعى، وبها ماء على المخ، واجرت من قبل عمليات جراحية.

كان رواد مواقع التواصل الإجتماعى، "الفيس بوك" تداولوا فيديو لطفل داخل مستشفى  بسيون المركزى، التابع لمديرية الصحة بالغربية، ووفاتها بسبب عدم وجود أطباء داخل المستشفى، ومحاولة الممرضات انقاذها.

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