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«تغريدة» غامضة لـ«ميدو» على «تويتر»

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أطلق أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك، تغريدة غامضة عبر  موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".

وقال "ميدو": "تأمروا من خلف الستار وهم لاعبون ونالوا نجومية أهداهم الله إياها كي يذيقهم ألام ان يمتلكوا كل شيء ثم ان يسحب الله منهم كل شيء!! والآن حاولوا ان يتآمروا علي مره اخرى وكأنهم لم يتعلموا مما حدث لهم ليذيق الله لهم مرارة الوصول لكل شيء على ان لا يحصلوا على اَي شيء!!".

ولم يوضح "ميدو" من المقصود من وراء تلك التغريدة.


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