«ساويرس»: غيرت اسم ابني من «أنسي» لـ«محمد»

22 أغسطس 2018 - 07:05 م

سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس، من القصة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لراكب في المترو دار حوار بجواره بين طفلين عن شخصية محمد نجيب التي سمُيت باسمه محطة بالخط الثاني لمترو القاهرة.

ويقول صاحب القصة التي علق عليها "ساويرس": "راكب المترو من يومين وعند محطة محمد نجيب الواد اللي جنبي بيسأل زميله:

-مين محمد نجيب دا.

فرد بكل ثقة.. *ده ابن نجيب ساويرس.

-يا راجل وازاي قدر يسمي محطة مترو باسم ابنه!.

*بفلوسه يا عم.

وأعاد "ساويرس" نشر القصة معلقا: يا جماعة المسألة بسيطة وملهاش دعوة بالفلوس.. انا غيرت اسم الولد إبني من أنسي لمحمد وكده بقيت المحطة على اسمه ومدفعتش ولا مليم.. الفلوس مش كل حاجة.. افهموها بقى صباح الفل".