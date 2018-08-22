الملك سلمان يستقبل مفتي الديار المصرية في قصر منى بالسعودية

22 أغسطس 2018 - 07:41 م

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، ورئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، خلال الحفل السنوي الذى يقيمه خادم الحرمين بقصر منى، لكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة حج هذا العام.

وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الحفل: "لقد شرف الله المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم، ولقد أعطته كل العناية والاهتمام، منذ أن أسس أركانها الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ومن بعده ملوك هذه البلاد رحمهم الله جميعا، وسنواصل ذلك بإذن الله، لإيماننا العميق بأن خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، والقيام على شئونهم وتيسير أدائهم لمناسكهم واجب علينا وشرف عظيم لنا نفخر ونعتز به".

وجاء ذلك بعدما وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج وتنقلاتهم فى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات مكنتهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

كما التقي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، وفد البعثة الإعلامية المصرية المشاركة في تغطية مناسك الحج في قصر الضيافة.

وضم الوفد أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعبد الفتاح الجبالي، ومحمد العمري، وكيلي المجلس الأعلي للإعلام، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس بعثة الحج، وأحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.