40 ألف زائر لحديقة الحيوان في ثاني أيام عيد الأضحى

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أكد الدكتور رشاد رحيم مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة، أن اليوم الثاني لعيد الأضحى شهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأشار إلى أن عدد الزائرين حتى الثانية بعد ظهر اليوم وصل إلى نحو 30 ألف زائرا ومن المتوقع أن يصل إلى 40 ألف قبل نهاية اليوم، مضيفا أن قيمة التذكرة 5 جنيهات فقط.

وقال رحيم: إن الإجازة هذا العام طويلة نسبيا ولذلك فإنه ما زال أمام المواطنين فرصة لزيارة حديقة الحيوان، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحقق رقما قياسيا خلال هذه الإجازة.

وأضاف مدير حديقة الحيوان أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على تواصل مستمر مع إدارة الحديقة للاطمئنان على توفير كل وسائل الراحة للزائرين، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع كل الجهات المعنية لحماية المواطنين.


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