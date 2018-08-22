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العثور على جثامين الأطفال المخطوفة من الدقهلية في ترعة بدمياط
العثور على جثامين الأطفال المخطوفة من الدقهلية في ترعة بدمياط

خالد الشرقاوي

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سادت حالة من الرعب والفزع بين أهالي مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، على أثر العثور على جثامين الطفلين المخطوفين من ملاهي مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية في ترعة بدمياط.

بدأت الواقعة باصطحاب "محمود. ن. أ.ع"، طفليه "ريان، محمد"، في نزهة وارتياد الملاهي بالمدينة وقام أحد الأشخاص بإلهاؤه وصرف انتباهه عن أطفاله مدعيا صداقته له منذ أن كان تلاميذ بالمدرسة الابتدائية، وبعد انصراف الشخص عاد لطفليه فلم يجدهما على الأرجوحة.

وأكد شهود عيان أنهم رأو سيدة ومعها الطفلين واستقلت مركبة "توك توك" وانصرفت باتجاه قرية السرو.

وكان والد الطفلين قد أعلن عن مكافأة مالية 60 ألف جنيه لمن يدلى بمعلومات تساعد فى التوصل الى مكانهم.


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