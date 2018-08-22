تصريحات صادمة لرئيس توتنهام السابق عن محمد صلاح

22 أغسطس 2018 - 11:06 م

شن آلان شوجر رئيس توتنهام السابق، هجوما لاذعا على اللاعب الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول، بعد ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي.



وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء بعد عرقلة مامادو ساكو له قبل نهاية الشوط الأول، وتعرض للهجوم من جانب البعض لاتهامه بإدعاء السقوط دون التعرض لتدخل حقيقي من المنافس.



وقال رئيس توتنهام السابق في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء: “ليست ركلة جزاء، لقد تواجدت في عالم كرة القدم لفترة طويلة.”



وتابع: “إذا كانت هذه ركلة جزاء، إذا فكرة القدم تغيرت كثيرًا، بالتأكيد المدافع لم يلعب من أجل ارتكاب الخطأ، فقد حاول الدفاع فقط، ولم تكن هناك محاولة لاعتراض المهاجم إطلاقًا.”



وأضاف: “لا أريد فريقي ان يحصل على مثل هذه الركلات، ولا أظن أن ركلات الجزاء تمنح بهذا الأسلوب، كما أن ليفربول لم يكن يستحق ان ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف كهذا.”

