الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين

22 أغسطس 2018 - 11:50 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، وفاة 3 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 37.



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أن المتوفين هم الحاجة ثناء عبدالواحد حسن سالم، من محافظة البحيرة (60 عاما)، وتتبع حج التضامن، والحاجة صفاء محمد حسين إبراهيم (58 عاما) من محافظة القاهرة، وتتبع حج السياحة، والحاجة صابحة عبدالرزاق حسن على (60 عاما).



وأكد مجاهد أنهم توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر، وتم نقلهم إلى المستشفيات، مشيراً إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

