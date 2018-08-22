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الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، وفاة 3 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 37.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أن المتوفين هم الحاجة ثناء عبدالواحد حسن سالم، من محافظة البحيرة (60 عاما)، وتتبع حج التضامن، والحاجة صفاء محمد حسين إبراهيم (58 عاما) من محافظة القاهرة، وتتبع حج السياحة، والحاجة صابحة عبدالرزاق حسن على (60 عاما).
وأكد مجاهد أنهم توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر، وتم نقلهم إلى المستشفيات، مشيراً إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.
وتنوه وزارة الصحة والسكان أن الحالة الثانية والثلاثون من الوفيات هي لحاج يدعى عاطف أحمد عبدالله (54 عاما)، من محافظة القاهرة، ويتبع خدمة حجيج السياحة، وليس الحاج عاطف أحمد إبراهيم عبدالله، من محافظة سوهاج، والذي يتبع حج التضامن.

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