  • الخميس 23 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:45 ص
بحث متقدم
ترامب

ضربة صادمة لـ"ترامب" من القضاء الأمريكي

حجاج

الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين

صلاح

تصريحات صادمة لرئيس توتنهام السابق عن محمد صلاح

الشاب محمود سليمان صاحب واقعة التجمع الخامس

«متحرش التجمع» يصور إعلانًا ويتفاوض على عمل فني

قناة السويس

أكبر شركة شحن بحري في العالم تستبدل قناة السويس بمسار جديد

العثور على جثامين الأطفال المخطوفة من الدقهلية في ترعة بدمياط

العثور على جثامين الأطفال المخطوفة من الدقهلية في ترعة بدمياط

ساويرس

«ساويرس»: غيرت اسم ابني من «أنسي» لـ«محمد»

تركي آل الشيخ

«تركي آل الشيخ»: انتظروا أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري

الدولار

روسيا توجه صفعة قاسية للدولار وتتخلي عنه في صفقات عسكرية

الدولار والجنيه

سعر الدولار ثانى أيام عيد الأضحى

الثلاثاء القادم

القاهرة تستضيف اجتماعًا مع السودان تمهيدًا لهذا الأمر

الحياة السياسية

مصر والسودان
مصر والسودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. موقف غريب فعله هذا التركي مع عروسه

#

وزير خارجية إيطاليا بالقاهرة للقاء السيسي وشكري

#

«فتح» تتجه لقبول المصالحة المصرية مع «حماس»

#

"أجايي" يعود للأهلي بـ"عكازين"

أعلنت القاهرة استضافة اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية برئاسة وزيري خارجية البلدين الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لقمة رئيسي البلدين أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال سفير مصر لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، إن القاهرة سوف تستضيف اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية 28 أغسطس/آب الجاري، لاعتماد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار المسؤولين في البلدين، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأشار شلتوت إلى أن اجتماع القاهرة (يوليو/تموزالماضي) الذى ضم كبار المسؤولين هدف إلى وضع رؤية استراتيجية للشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والتعليم وغيرها، تمهيداً لرفع تقرير اللجنة للوزراء في اجتماعهم نهاية الشهر الجاري بالقاهرة.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين لتوطيد العلاقات الثنائية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، اتفق السودان ومصر على ضرورة التشاور والتنسيق المستمر بمنطقة البحر الأحمر، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.
ومن آن إلى آخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"
» «أوبر» ستدفع 1.9 مليون دولار بسبب التحرش الجنسي
» القاهرة تستضيف اجتماعًا مع السودان تمهيدًا لهذا الأمر
» بالفيديو.. لحظة وقوع كارثة كبرى في سباق سيارات
» الاحتلال يوافق على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة
» «بوتفليقة» يعزل مدير أمن الجيش
» بقيمة 93 مليون دولار.. حرق كوكايين سفارة روسيا في الأرجنتين
» الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود
» حريق ضخم في مصفاة نفط كبرى ببريطانيا
» «تغريدة» غامضة لـ«ميدو» على «تويتر»
» الذهب يواصل الارتفاع ليسجل هذا الرقم..

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء