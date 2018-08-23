القبض على 20 خروفا لهذا السبب المثير

23 أغسطس 2018 - 12:44 ص

ألقت السلطات الفرنسية القبض على 20 خروفاً بمنطقة «لوبورجيه»، التى تبعد عن العاصمة باريس، وقامت بشحنها فى عربة كبيرة إلى إحدى النقاط التابعة للشرطة بالمدينة.



وكانت شرطة مدينة «لوبورجيه» تلقت بلاغاً من إحدى العائلات الفرنسية التى تسكن بالمنطقة تشتكى فيه من قيام شخص جزائرى الأصل فرنسى الجنسية بتخزين عدد كبير من الخرفان وصلت إلى 20 خروفا يقوم بذبحها داخل مسكنه الخاص، وهو ما يخالف القوانين الفرنسية بعدم الذبح يوم عيد الأضحى بالمنازل والالتزام بالذبح فى المجازر أو المزارع المنتشرة خارج العاصمة.

