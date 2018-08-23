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بلاغ للنائب العام بسبب زواج فتاة طوخ القاصر

قبلي وبحري

النائب العام
النائب العام

علي إسماعيل

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فتاة

طوخ

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الخط الساخن للمجلس استقبل بلاغًا بشأن زواج طفلة قاصر من رجل خليجى مقابل 125 ألف جنيه، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وحمل البلاغ رقم 141018، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن هروب الطفلة القاصر من منزل عريسها الخليجى، لافتة إلى أن الفتاة تدعى "س" وتبلغ من العمر 17 عاما، وقام والدها "ح. س" 52 عاما بتزويجها من رجل خليجى،  ويبلغ من العمر 37 سنة أى يكبرها بـحوالي 20 عاما نظير مبلغ 125 ألف جنيه، وقام بإيداع هذا المبلغ باسم الفتاة كما قام الزوج باستئجار شقة لها بمدينة بنها بمحافظة القليوبية .

واضافت العشماوي، ان المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقدم بخطاب للنائب العام، والمحامى العام لنيابات شمال بنها، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لفتح تحقيق بشأن هذه.

وأشارت "العشماوي" ، إلى هروب الفتاة بعد أسبوع من الزواج لتعدى الزوج عليها بالضرب، فيما قدم الزوج بلاغًا ضد والد العروسة وطالبه سداد قيمة الزواج وحرر محضرًا بذلك فى مركز طوخ، ليتم ضبط والد العروس وإحالته للنيابة التى تباشر التحقيقات .

وشددت "العشماوي" على أن هذه الواقعة تمثل إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وتستوجب تحريك دعوى جنائية لتعريض حياة طفلة للخطر، وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010، والمادة 291 من قانون العقوبات، وبالمخالفة لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

وأكدت أن المجلس سيتابع مجرى التحقيق بشكل مستمر مع النائب العام؛ لحماية الطفلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدها ومن ادعى أنه زوجها، حفاظا على مستقبل الفتاة .


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