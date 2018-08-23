اجتماع تمهيدي لقمة السيسي والبشير

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أعلنت السلطات المصرية استضافة اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية برئاسة وزيري خارجية البلدين الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لقمة رئيسي البلدين أكتوبر المقبل.

وقال سفير مصر لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، إن القاهرة سوف تستضيف اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية 28 أغسطس الجاري، لاعتماد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار المسؤولين في البلدين.

وأشار شلتوت إلى أن اجتماع القاهرة يوليو الماضي الذى ضم كبار المسؤولين هدف إلى وضع رؤية استراتيجية للشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والتعليم وغيرها، تمهيداً لرفع تقرير اللجنة للوزراء في اجتماعهم نهاية الشهر الجاري بالقاهرة.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين لتوطيد العلاقات الثنائية.

وفي يوليو الماضي، اتفق السودان ومصر على ضرورة التشاور والتنسيق المستمر بمنطقة البحر الأحمر، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.

ومن آن إلى آخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل. -


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