عرض خيالى لبيع فريق سموحة

23 أغسطس 2018 - 07:14 ص

رفض فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أنه عُرض عليه من إحدى لمؤسسات العربية التى ترغب فى الاستثمار بالكرة المصري، بيع فريق الكرة بالنادي لمؤسسة، إلى أنه رفض.

وقال "عامر"، في منشور عبر حسابه الرسمية على" فيس بوك": " سموحة يرفض بيع فريق كرة القدم بمبلغ خرافي من مؤسسة عربية ترغب الاستثمار في كرة القدم ويقرر إنشاء شركة لإدارة كرة القدم طبقا لقانون الرياضة الجديد وقواعد دوري المحترفين وتحقيقا لمبدأ اللعب النظيف".

وأضاف: "سموحة يملك 66 ?? من أسهم الشركة ويطرح باقي الأسهم في البورصة وأولوية الشراء للأعضاء العاملين".