فروع دولية للجامعات البريطانية فى مصر

23 أغسطس 2018 - 07:50 ص

تسعى الحكومة البريطانية متمثلة فى عدد من جامعاتها ل شراكة بين معاهد التعليم العالي بينها وبين مصر، بحسب كاتب المقال.

وقال بن كوين، فى مقال له بصحيفة "الجارديان"، إن سلسة من المحادثات أجريت لإنشاء فروع للجامعات في مصر أو كما تصفه الجامعات البريطانية بالشراكة في مجال البحوث و برنامج تبادل الموظفين وبناء القدرات ودعم ثنائي مالي لطبات الالتحاق بالجامعة.

وأوضح أن "ممثلين عن 11 جامعة بريطانية زاورا مصر بدعم من الحكومة البريطانية في شهر يونيو الماضي".

وختم كاتب المقال بالقول إن "جامعة ليفربول من أول الجامعات البريطانية التي وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية للتعاون في مجال الأبحاث المشتركة تمهيداً لفتح فرع دولي للجامعة في مصر في المستقبل".