صلاح وماني يثيران قلق ليفربول

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صلاح

ساديو ماني

طفت إلى السطح مجددًا المنافسة بين نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وزميله فى الفريق السنغالى ساديو مانى، وذلك حول التساؤل بشأن أبرز قدرات اللاعبين، ويتمثل باختصار في "من الأسرع بين الاثنين.. صلاح أم ماني"؟

وفي حديث جديد مع موقع "كوبا 90" بدا ماني نفسه حاسما حين سئل إذا ما كان قد خاض سباقا أمام صلاح لتحديد من الأسرع بينهما ليجيب على الفور: "لا.. أنا أسرع من صلاح، عفوا صلاح".

لكن إجابة ماني "الحاسمة" بدت متعارضة تماما مع ما قاله بلسانه في ديسمبر الماضي حين أجاب عن السؤال ذاته بالقول "أعتقد أنا "مو" أسرع مني.. إنه أسرع مني.. لم نخض سباقا.. ولكنني أعتقد ذلك".

تناقض تام في 9 أشهر لا يمكن تفسيره بسهولة، وإن أرجعه البعض إلى "تطلعات أعلى" للنجم السنغالي مع بداية الموسم الجديد، واعتبره آخرون مؤشرا مقلقا على إمكانية تحول "المنافسة المشروعة" بين النجمين إلى مشاعر من نوع مختلف، قد تؤذي الفريق وتؤثر على مسيرته.

والطريف أن شهادة أخرى "مهمة" عن سرعة اللاعبين جاءت من نجم الفريق السابق كوتينيو، المنتقل في يناير الماضي إلى برشلونة، إذ حسم الأمر قائلا "صلاح الأسرع.. إنه سريع جدا.. يمكن أن تلاحظ ذلك بسهولة في الملعب.. إن (سرعته) جنونية".


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