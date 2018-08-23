طقس مائل للحرارة على القاهرة اليوم

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الأرصاد: طقس الخميس معتدل.. «درجات الحرارة»

الطقس

القاهرة

الحرارة

درجة

محافظات الجمهورية

 يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد .

 كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذه بيانات بدرجات حرارة الجو اليوم ببعض المحافظات :

                        الصغرى                 العظمى

القاهرة                  26                    35

الإسكندرية              26                     32

مطروح                 24                     32

بورسعيد               26                       31

دمياط                  26                       31

العريش                22                       32

رفح                    21                       33

السويس             25                         35


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