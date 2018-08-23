  • الخميس 23 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:02 م
بحث متقدم
تركى وشلبى

تركى آل الشيخ يوجه رسالة عتاب لـ"مدحت شلبى "

اقتصاد مصر على الطريق الصحيح

السعودية تتصدر الدول الاستثمارية في الخارج بـ 312.4 مليار ريال

طارق عامر، محافظ البنك المركزي

أسباب تروي لأول مرة عن اقتراض مصر من صندوق النقد

اتفاقية الغاز

إعادة التفاوض علي اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

السائق المختطف

أول تعليق للسائق المختطف بعد تحريره

فيلم البدلة

حرب تشتعل بين تامر حسنى ومحمد رمضان

طارق شوقي وزير التعليم

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

الجماهير المصرية

بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية

الحج

الاتصالات السعودية تقدم هدايا لـ2 مليون حاج

وزارة المالية

"المالية" تعلن آخر إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية

اتهام ممثل مشهور بالاعتداء الجنسي

الصفحة الأخيرة

الممثل كيفن سبايسي
الممثل كيفن سبايسي

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

«أوبر» ستدفع 1.9 مليون دولار بسبب التحرش الجنسي

#

رسائل سرية تكشف المزيد عن تورط نجمة هوليود في اغتصاب طفل

#

الفاتيكان يرد على اغتصاب قساوسة لألف طفل

#

بلاغ يتهم عجوزًا بهتك عرض طفلة 7 سنوات

يواجه الممثل الأمريكي المعروف كيفن سبايسي، اتهاماً جديداً بالاعتداء الجنسي، بحسب ما أعلن مصدر قضائي أمريكي.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في لوس أنجليس إن “دعوى اعتداء جنسيّ قدّمت، تتعلّق بكيفن سبايسي”.

وسبق أن فُتح تحقيق في نيسان/أبريل الماضي مع الممثل حول قضية مماثلة تعود أحداثها إلى العام 1992، رفعها رجل.

ولم يقدّم المتحدث أية توضيحات حول الدعوى الجديدة، مكتفياً بالقول إنها “قيد التحقق”.

ويواجه الممثل الحائز على جائزة “أوسكار” مرتين، اتهامات من عشرات الأشخاص بالتحرّش الجنسي.

وكان الممثل أنتوني راب، أول من اتهم كيفن سبايسي بالاعتداء الجنسي عليه حين كان عمره 14 عاماً، فيما كان سبايسي البالغ من العمر اليوم 59 عاماً في السادسة والعشرين.

وأطاحت هذه الاتهامات بعمل كيفن سبايسي واضطر لترك دوره في مسلسل “هاوس أوف كاردز″ الذي يصوّر كواليس السياسة الأمريكية


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 47 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال البنوك منذ التعويم
» الدولار يرتفع أمام 17 عملة ويتراجع أمام ثلاثة آخرين
» شاهد.. "ناسا" تنشر للشمس مشاهد جديدة لا ترى بالعين المجردة
» السعودية تتصدر الدول الاستثمارية في الخارج بـ 312.4 مليار ريال
» ماكينات "فكة" في المترو.. قريبًا
» فندى: هذا الكلام لم يقله الذين سافروا وتعلموا خارج مصر
» الدوري الإسباني مهدد بالإيقاف لهذا السبب!
» مصرع طيارين في سقوط طائرة بتكساس
» الرئيس الجزائرى يجري تغييرات واسعة بالمؤسسة العسكرية
» اتهام ممثل مشهور بالاعتداء الجنسي
» بالصور.. شرطية ترضع طفلا جائعا فى الشارع

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء