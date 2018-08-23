حرب تشتعل بين تامر حسنى ومحمد رمضان

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فيلم البدلة
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متابعات - الدويني فولي

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حققت أفلام عيد الأضحى حصاد إيرادات مرتفعة مع ثاني أيام العيد، أرقامًا مرتفعة بلغات قيمتها مجتمعة حتى أمس الأربعاء، إلى 14 مليون جنيه.

وننشر إيرادات ثاني أيام العيد خلال هذا التقرير، البداية مع تصدر النجم تامر حسني لإيرادات اليوم الثاني للعيد بفيلم "البدلة" الذي حقق إيرادات بلغت أربعة ملايين و255 ألف جنيه، ويشاركه البطولة النجم أكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري.

فيما حل فيلم "الديزل" للفنان محمد رمضان ثانيًا محققًا خلال اليوم الثاني إيرادات بقيمة ثلاثة ملايين جنيها و914 ألف، ويشاركه البطولة هنا شيحة وفتحي عبد الوهاب وتامر هجرس.

وحقق تراب الماس مليوني جنيه و19ألفًا، بينما جاء فيلم "الكويسين" في المرتبة الرابعة خلال ثاني يوم من العيد محققًا إيرادات بقيمة 2 مليون جنيه و93 ألفًا، وهو من بطولة أحمد فهمي وحسين فهمي وشيرين رضا وأسماء أبو اليزيد وأحمد فتحي.

وحل فيلم"بني آدم" خامسًا محققًا أمس إيرادات بقيمة مليون و177 ألف جنيه، وهو من بطولة هنا الزاهد ودينا الشربيني.

وحل الفنان عمرو عبدالجليل سادسًا بفيلمه "سوق الجمعة"، حيث حقق خلال اليوم الثاني من العيد له إيرادات بقيمة 318 ألف جنيه، ويشارك في بكولته أحمد فتحي وريهام عبد الغفور ونسرين أمين.

وجاء فيلم "بيكيا" لمحمد رجب سابعًا محققًا إيرادات بلغت 270 ألف جنيه، وهو من بطولة آيتن عامر ومحمد لطفي.

من جانبه هاجم المنتج وليد منصور الفنان محمد رمضان.

وقال منصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:"رسالة موجهة منى لشخص يدعى محمد ….، وصلني انك بتبعت رسائل من تليفونك الشخصي تتهمني فيها بتغيير ارقام الإيرادات.. مكنش نفسي أرد ……. علشان مخرج العمل ومنتجه أصدقاء محترمين بس انت زودتها قوي يا حمادة”.
وأضاف:"اولًا انت اسمك لازم كل مصر تغيره لـ محمد ….. لإنك بتفكرني بالـ…… فارتاح يا حماده محدش عاقل هيصدقك، عمرك ما كنت رقم 1 في الإيراد وعمرك ما كنت احد نجوم الصف الاول وانت عارف ان السبب ان فنك هابط يا…. “.

وتابع: ” ملامحك للأسف متعرفش تعمل غير دور المدمن او البلطجي او ارهابي او حرامي انا كان نفسي متكلمش عنك لإنك أصلًا بالنسبالي وبالنسبة لكل الشعب الراقي المحترم…… .” واستطرد:” وانت عارف كويس ان أفلامك طول عمرها بتفشل قدام النجوم المحترمة زي السقا نصيحة يا …. روح اتمرن تمثيل بدال ماانت أداءك واحد في كل أدوارك يابني انت طبعًا انت هتموت عشان مش عارف تشتري ?يوز زي أغانيك ….. فمفضوح اوي قدام الغلابه اللي مصدقينك اللي بينقرضوا واحد ورا التاني يا".

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