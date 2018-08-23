» فندى: هذا الكلام لم يقله الذين سافروا وتعلموا خارج مصر

23 أغسطس 2018 - 10:53 ص

انتقد دكتور مأمون فندى ، استاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الامريكية ، حال المنظومة التعليمية فى مصر ، واصفا اياها بالكارثة .

وقال فندى خلال تعريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :" كلام لم يقله لك الذين سافروا تعلموا خارج مصر أول سنة في أميركا مثلا قضيتها للتخلص مما تلعمته وفق المنظومة التعليمية فى مصر ".

واضاف خبير العلوم السياسية قائلا :" وبدأت التعليم من جديد وعلى أسس سليمة ، التعليم المصري كارثة وشعارات لا تداري عورة تعليم سيّء ".

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعى على المنشور ، فقال علاء شريف مهاجما فندى :" التعليم المصرى أخرج مشرفه ومجدي يعقوب وزيل والسيد وغيرهم كثيرون مشكله كثير من النخبه المصريه أنها ناقده دون وعي وفهم للواقع وبدلا من محاوله البناء تسعي للهدم دون ادراك للاسف ".

واضافت فريدة مرشد :" ليس بالنقد فقط نتطور ".

وتابعت هويدا عوض :" كم أرجو أن تذكر بعض الأسس السليمة للتعليم الأمريكي في نقاط بسيطة لأن فرصة السفر لأمريكا لي صعبة وحتى استطيع استوعب التغريدة لأن تعليمي كله وكياني الذي أعيش به مصري واتصورأنه الأرقى والأجمل حقا أريد المعرفة "