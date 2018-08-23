وزير التموين يأمر قطاعاته بحملات مراقبة خلال أيام العيد

23 أغسطس 2018 - 10:58 ص

استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين موقف الحالة التموينية من خلال تقارير غرف العمليات المركزية بوزارة التموين وغرف العمليات بمديريات التموين ودورها فى تفقد ومتابعة الحالة التموينية خلال ايام عيد الأضحى.

ووجه المصيلحى الادارات المختصة بقطاعات الوزارة الرقابية بالقيام بمجموعة من الحملات التموينية للمرور على محلات البقالة التموينية والسوبر ماركت للتأكد من توافر السلع الاساسية والغذائية، والتأكد من الصلاحيات اللازمة، وكذلك الالتزام بتعليق الاسعار والإعلان عنها للمواطنين ، كما تم المرور على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع الاساسية والتموينية واللحوم والدواجن.

كما قامت الحملات بالمرور على المخابز البلدية للتأكد من توافر الخبز البلدى وصرفه بانتظام للمواطنين، وقد أسفرت المجهودات الرقابية عن تحرير بعض المحاضر للمخالفين.

كما تابع الوزير موقف اعمال غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات ايضا للتأكد من ضمان توافر السلع التموينية والاساسية وتوافر الخبز والبوتاجاز واللحوم والدواجن، مع استمرار توجيه الحملات للمرور على كافة المنشأت التموينية.