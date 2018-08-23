الاتصالات السعودية تقدم هدايا لـ2 مليون حاج

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متابعات - الدويني فولي

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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن مبادرتهما في تقديم هدية لضيوف الرحمن تتضمن (2 مليون جيجا لـ 2 مليون حاج)، وذلك بالشراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة فيرجن موبايل، وشركة اتحاد جوراء (ليبارا)  .

وتهدف هذه المبادرة إلى التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن في التواصل مع ذويهم، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة في مبادرة (حج ذكي) لتحسين تجربتهم، والارتقاء بخدمات الاتصالات المقدمة لضيوف الرحمن.

وذكرت صحيفة الرياض ديلى إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تسعى لبذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمان وحرصهما على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام، والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاماً بعد عام؛

وخصصت المملكة هذه الهدية لمستخدمي باقات (سوا زيارة، الزوار، نور، الحج والعمرة، إيمان) المقدمة من شركات الاتصالات المتنقلة، حيث سيتمكن مستخدمي هذه الباقات من استخدام (1جيجا لكل مستخدم) لمدة (48) ساعة.

يأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لتقديم أفضل خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وبلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات في مكة المكرمة خلال اليوم التاسع من ذو الحجة أكثر من  (299 ميجابايت) متجاوزاً ضعف معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (150ميجابايت) ،مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، انستغرام، واتساب.


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