أسباب تروي لأول مرة عن اقتراض مصر من صندوق النقد

23 أغسطس 2018 - 11:09 ص

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن أٍسباب اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي قائلا :" مصر سعت للحصول على شهادة ثقة منهم أمام الأسواق العالمية وليس من أجل الأموال، خاصة بعد تراجع الاحتياطي النقدي بشكل كبير وتوجه الدولة نحو الاستيراد من الخارج بأرقام ضخمة.

وأضاف "عامر" خلال تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك 28 مليون مواطن مدخر في مصر ويجري مراعاة العائد الجيد لهم، خاصة المدخرين بالعملة المحلية والذين يتم منحهم مميزات إضافية للتعامل بعملة الدولة بما يرفع من قيمتها.

و تابع محافظ البنك المركزي ، بأن قرارات البنك المركزي لا تكون منفردة بل يتم الاستعانة بالخبرات والتجارب الخارجية حرصا على تحقيق المصلحة العامة، منوهًا إلى أن لموارد التي دخلت مصر الفترة الماضية كانت كبيرة وتم إنفاقها على المشروعات القومية والتطويرات في المجالات المختلفة.