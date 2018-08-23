» وفاة الحلة الـ 39 بين الحجاج المصربون

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وكالات : حنان حمدتو

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مصر

وفاة

حجاج

وزراة الصحة

اعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم ، وفاة حالتين بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 39.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المتوفين هم الحاج محمود السيد أحمد محمد، من محافظة الإسكندرية، 63 عاما، ويتبع حج السياحة، والحاج جامع عبدالحميد أحمد حمد، 81 عاما، من محافظة أسوان، ويتبع حج القرعة.

وأكد أن المتوفين توفيا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر، وتم نقلهما للمستشفيات، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.


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