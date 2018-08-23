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القومي للمرأة يكشف مفاجأة عن حالات التحرش بالفتيات

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إيمان هاني

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القومى للمرأة

إكسترانيوز

أكدت نجلاء عدلي، رئيس غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، أن الغرفة بدأت أعمالها من أول أيام العيد، ولم ترد إلينا أى شكاوى مباشرة لتعرض الفتيات للتحرش ، لافتة إلى أنه يتم التواصل مع وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية لاستطلاع بيانات الفتيات المتعرضن للتحرش لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 وأضافت "عدلي" في مداخلة هاتفية بفضائية " أكسترا نيوز" أن  اليوم الخميس، أثبت  الرصد الميدانى لغرفة المجلس القومى للمرأة وجود 3 حالات تحرش بحديقة الحيوان فى أول يوم العيد و15 حالة فى ثانى يوم للعيد.

 وأكدت رئيس غرفة عمليات القومي المرأة، أنه سيتم رفع دعاوى قضائية للمتحرشات لتقديم المساندة المطلوبة ، متابعة :" بعض الفتيات يخشون الدخول فى قضايا ونساندها بكل الدعم من خلال محاميين متطوعيين ومساعدتهم فى حالة عدم القدرة المادية ومتابعة مسار القضية.

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