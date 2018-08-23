  • الخميس 23 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:10 م
بحث متقدم
وزارة الداخلية

«سامح سعودي»: الأمن اعتقل زوجتي وأطفالي

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أكثر من 95 ألف تصريح عمل بالخارج في 3 أشهر

محمد العدل

محمد العدل: تحرشوا.. جايز تمثلوا

يحى القزاز

القبض على يحيى القزاز

الخبير الاقتصادي رائد سلامة

القبض علي الخبير الاقتصادي رائد سلامة

ترامب

ترامب: أسواق المال ستنهار فى حالة عزلى من منصبى

السفير معصوم مرزوق

بعد القبض عليه.. تعرف على مبادرة السفير معصوم مرزوق

مستشار مرسي يصف" معصوم" بلفظ خارج

القبض على السفير معصوم مرزوق

سياح

البنك المركزى: 7.3 مليون سائح دخلوا مصر فى 10 شهور

التصريح بدفن ضحايا انقلاب أتوبيس رحلات بالمنيا

مصرع وإصابة 31 شخصًا في انقلاب أتوبيس رحلات

قطع المياه عن شبين القناطر لمدة 12 ساعة غدًا

آخر الأخبار

قطع مياه
قطع مياه

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

#

اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق بالزاوية الحمراء

#

قطع المياه عن 11 منطقة لمدة 24 ساعة بالقاهرة

#

انقطاع المياه 12 ساعة عن 9 مناطق بالقاهرة

القناطر

شركة مياه الشرب

التليفون

مياه\

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن انقطاع المياه عن مركز شبين القناطر، وذلك غداَ الجمعة من الساعة 8 صباحا الي الساعة 8 مساءً، ولمدة 12 ساعة، نظرآ لقيام الشركة بأعمال إصلاح  بمدخل قرية الشوبك – شبين القناطر.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» على رأسهم صلاح والنني.. «أجيري» يضم 13 محترفا لمواجهة النيجر
» «صلاح» يستعد لحفل أفضل لاعب في أوروبا
» الصحة السعودية: 12 حالة ولادة خلال الحج
» القومي للمرأة يكشف مفاجأة عن حالات التحرش بالفتيات
» الأرجنتين تكرم الشرطية المرضعة
» شاهد.. مطعم يستبدل عماله بالروبوتات في الصين
» تناول "الكرشة والفشة والممبار واللسان" يقوي الذاكرة والعظام
» شاهد.. كلبة تشتري طعامها من محل تجاري
» وفاة الحلة الـ 39 بين الحجاج المصربون
» سما المصري تثير الجدل بخروف العيد
» رجل أعمال يتبرع بـ 41 مليون دولار لمؤسسة خيرية بعد وفاته

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:34 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء