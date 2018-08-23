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بعثة الحج الطبية المصرية تتفقد المرضى بمنى للطوارئ

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بعثة طبية مصرية بمنى
بعثة طبية مصرية بمنى

وكالات : حنان حمدتو

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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن وفد من بعثة الحج الطبية تفقد الحالة الصحية للحجاج المصريين المحتجزين بمستشفى منى الطوارئ، والموجودة بمشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن البعثة الطبية إطمئنت على الحالة الصحية لـعدد من المرضى المصريين المحتجزين في الأقسام الداخلية بالمستشفى والذين يتلقون العلاج اللازم، لافتاًالى أن البعثة تفاعلت مع ذويهم وإطمئنت من الفريق الطبي المعالج على حالتهم الصحية.

وكشف “مجاهد” الى ان البعثة تفقدت حالة محجوزة بالمستشفى تعاني من كسر بالساق، و حاجة تعاني من خراج في الصدر لافتاً الى انه تم اجراء عملية جراحية لها، وحاج أخر يعاني من إرتفاع في نسبة السكر ، ويتبع الحج الداخلي.


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