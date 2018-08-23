القبض علي الخبير الاقتصادي رائد سلامة

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قال نشطاء إن قوات الأمن ألقت القبض على الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة من منزله بمدينة 6 أكتوبر.
وقال المحامي الحقوقي "خالد علي" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" إن قوات الشرطة ألقت القبض على الدكتور رائد سلامة من منزله بمدينة 6 أكتوبر.
وقال الناشط خالد دواد علي صفحته علي تويتر: "الصديق العزيز رائد سلامة أيضا تم اعتقاله في ما يبدو أنه حملة لالقاء القبض على سياسين في ثالث أيام عيد الأضحى. واضح أننا اصبحنا امام تقليد امني راسخ: يتم الترويج لقوائم عفو عن محبوسين، وفي نفس الوقت يتم القبض على معارضين جدد لكي تبقى السجون فائضة العدد".
ولم يتسن لـ"المصريون" التواصل مع وزارة الداخلية لتأكيد أو نفى الخبر.
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