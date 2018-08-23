القبض علي الخبير الاقتصادي رائد سلامة

23 أغسطس 2018 - 02:44 م

قال نشطاء إن قوات الأمن ألقت القبض على الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة من منزله بمدينة 6 أكتوبر.

وقال المحامي الحقوقي "خالد علي" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" إن قوات الشرطة ألقت القبض على الدكتور رائد سلامة من منزله بمدينة 6 أكتوبر.

وقال الناشط خالد دواد علي صفحته علي تويتر: "الصديق العزيز رائد سلامة أيضا تم اعتقاله في ما يبدو أنه حملة لالقاء القبض على سياسين في ثالث أيام عيد الأضحى. واضح أننا اصبحنا امام تقليد امني راسخ: يتم الترويج لقوائم عفو عن محبوسين، وفي نفس الوقت يتم القبض على معارضين جدد لكي تبقى السجون فائضة العدد".



ولم يتسن لـ"المصريون" التواصل مع وزارة الداخلية لتأكيد أو نفى الخبر.