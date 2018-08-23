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علاء عابد: سيتم إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا الغارمين والغارمات

الحياة السياسية

غارمات
غارمات

وكالات : حنان حمدتو

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مجلس النواب

عبد الفتاح السيسي

علاء عابد

جزب مستقبل وطن

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، إن قرار  الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 2376 من النزلاء والعفو عن باقى العقوبة للمستحقين بمناسبة عيد الأضحى، من بينهم 627 غارم وغارمة عقب سداد مديونياتهم جيد جدا .

 وأضاف عابد  فى بيان له اصدره اليوم إن هذا يؤكد أن الرئيس السيسى أب لكل المصريين وأنه يسعى دائما الى ادخال الفرحة والسرور على جميع المصريين.

وأكد أن قرار الرئيس السيسى بانشاء صندوق تحيا مصر كان عظيما وصائبا ويمثل التضامن والتكافل الاجتماعى ومساعدة القادرين لغير القادرين فى أعظم صوره وقال النائب علاء عابد ان مواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغارمين والغارمات تنفيذا لمبادرته غير المسبوقة فى تاريخ مصر انما هو دليل قاطع على صدق وعود الرئيس السيسى امام الشعب والتزامه بتطبيق هذه الوعود على أرض الواقع.

وتعهد النائب علاء عابد بأن أول تشريع سوف يتقدم به لمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع للبرلمان فى فصله التشريعى الأول الذى سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل سيكون الغاء عقوبة الحبس فى قضايا الغارمين والغارمات واستبدال هذه العقوبة من خلال هذا التشريع مؤكدا ان هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن الحكومة والبرلمان ايضا بمثل هذه الملفات الانسانية فى ظل سياسة القيادة السياسية بتخفيف الاعباء على محدودى الدخل وغير القادرين .


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