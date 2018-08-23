» «صلاح» يستعد لحفل أفضل لاعب في أوروبا

23 أغسطس 2018 - 03:50 م

بدأ محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، الاستعداد لحضور حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المرشح خلاله للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018.

ويفاضل صلاح بين 16 شركة عالمية لتصميم البدلة التي سيحضر بها الحفل خاصة أنه سيوجد بين نجوم كبار على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريـال مدريد المرشحان مع صلاح للفوز بالجائزة.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 30 أغسطس الجاري في إمارة موناكو الفرنسية تزامنا مع موعد سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.