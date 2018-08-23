محمد العدل: تحرشوا.. جايز تمثلوا

23 أغسطس 2018 - 04:02 م

سخر المنتج محمد العدل من تصوير محمود سليمان، الذي ظهر في فيديو "أون ذا رن" بالتجمع الخامس، إعلانا لأحد المنتجات، ومفاوضته على عمل فني.

وقال "العدل" في تغريدة على حسابه الشخصي بـ"تويتر": "تحرشوا.. جايز تمثلوا... فيه منتجين عاجبهم النوع ده من الشهرة.. وأنا بريء منهم.. والمجتمع الفني كله بريء منهم".

وكان الفنان محمد كامل، قد نشر أمس، على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" منشورًا، قال فيه إن متحرش التجمع الخامس سيقوم بتصوير إعلان لأحد المنتجات، لم يذكرها.

وكتب كامل على حسابه الشخصي: "خبر لكل زملائي الممثلين اللي بيتعبوا بجد لإثبات موهبتهم في السوق، الأستاذ المتحرش صور إعلان، وفي شركة إنتاج بتتواصل معاه عشان عمل فني، ونحن فعلاً وحرفيًا في زمن المسخ"، على حد قوله.